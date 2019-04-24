«أغلى الكؤوس».. إبهار يخطف الأبصار

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

دشن اتحاد الإمارات لكرة القدم، في حفل مساء أمس بفندق قصر الإمارات، النسخة الجديدة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قبل 6 أيام من نهائي البطولة الغالية الذي يجمع شباب الأهلي والظفرة يوم الاثنين المقبل في عام التسامح.

وشهد الحفل المهندس مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد، وعبد الله ناصر الجنيببي، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، وعدد من قادة وممثلي الأندية المختلفة الذين حرصوا على المشاركة في المناسبة المهمة التي فاجأ خلالها الاتحاد كل الحضور بالكأس الرائعة والفخمة لتتناسب مع الاسم الذي تحمله، ويزن الكأس المصنوع في لندن 9250 غراماً بارتفاع 60 سم، ويتكون من الفضية المطلية بالذهب عيار 24، وقاعدته على شكل مدينة زايد الرياضية، ويجسد 4 معالم بارزة لدولة الإمارات، تتمثل في مسجد الشيخ زايد وبرج خليفة وقصر الإمارات ومتحف اللوفر، مع 8 لوحات زجاجية تشكل علم الدولة، إضافة إلى النقوش الفنية التي زادت روعة الكأس وجماله.

وقبل الكشف عن الكأس الغالية، تحدث مروان بن غليطة مؤكداً أن منافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تعتبر بطولة غالية على الجميع، وتعتز بها الأسرة الإماراتية، لذلك تحظى دائماً بالكثير من الاهتمام والتركيز الإعلامي محلياً وخارجياً، وبمتابعة جماهيرية كبيرة، مؤكداً أن كل الأندية تبذل أقصى جهد لنيل شرف التتويج بلقب البطولة الغالية، لأنها تعني الكثير لكل نادٍ.

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وأضاف بن غليطة: «نحن سعداء بأن يكون إطلاق النسخة الجديدة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة متزامناً مع عام التسامح، هذا العام الذي احتضنت فيه دولة الإمارات العديد من الأحداث الرياضية العالمية والقارية، وحققت فيه نجاحاً تنظيماً بهر كل العالم، مثل التنظيم المتميز لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، والأولمبياد الخاص بجانب كأس دبي العالمي للخيول، ونهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، كلها منافسات حققت نجاحاً أكد تميز الإمارات وقدرتها على الإبداع».

واستطرد رئيس اتحاد كرة القدم، وقال: «إن رياضة الإمارات محظوظة بالدعم الكبير الذي تتلقاه من القيادة الرشيدة التي تقدم الكثير من أجل تطور الدولة رياضياً، وتقدمها في كل الأنشطة، وبالتأكيد هذا الدعم يحفز الجميع إلى تقديم أفضل ما عندهم من عمل لبلوغ القمة دائماً».

وقدّم مروان بن غليطة، بمناسبة إطلاق النسخة الجديدة من الكأس، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، على دعمه المتواصل لكرة القدم الإماراتية، وتوجيهات سموه السديدة التي تؤكد ضرورة مواصلة العطاء والتطور. وأضاف: «الشكر موصول أيضاً إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعمه المستمر لكرة القدم الإماراتية، ومسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وحرص سموه على متابعة النسخة الجديدة للكأس الغالية».

وأضاف بن غليطة: «بهذه المناسبة، نجدد عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة، ونعاهدها على العمل بإخلاص، من أجل تطوير كرة القدم، بما يجعلها قادرة على تحقيق تطلعات الجماهير الإماراتية ومحبيها بإذن الله».

محمد بن هزام: بطولة كأس رئيس الدولة مصدر فخر وإعزاز

قال محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إن بطولة كأس رئيس الدولة تمثل مصدر فخر وإعزاز للإمارات لذلك تحظى باهتمام الجميع بداية من الأندية واللاعبين والجماهير، ذاكراً أن الكأس الجديدة تمثل تأكيداً لقيمة البطولة الغالية، مشيراً إلى سعادته بالإعجاب الكبير من قبل الحضور بالكأس الجديدة في احتفال تدشينه أمس.

وقال بن هزام: الكأس الجديدة به العديد من المميزات كونه يحمل شعار دولة الإمارات وأبرز معالمه مع تكوين قاعدته على شكل قاعدة مدينة زايد الرياضية، كان هنالك اهتمام كبير بتقديم كأس تتناسب مع الاسم الذي تحمله وحجم البطولة ونأمل أن تنال الكأس رضا وإعجاب كل الجماهير الرياضية.

وتمنى بن هزام تدافع الجماهير في المباراة الختامية يوم الاثنين المقبل، ليكون النهائي حدثاً متفرداً في كل شيء، رافضاً الإفصاح عن برنامج المواجهة الختامية وقال إن ذلك سيتم الإعلان عنه خلال اليومين المقبلين، وأضاف: كل شيء سيتم الكشف عنه في الوقت المناسب، لا نريد أن نخوض في تفاصيل البرنامج ونؤكد فقط على أهمية الحضور الجماهيري إلى استاد هزاع بن زايد الذي يمثل تحفة فنية تحتضن دائماً أهم المنافسات والأحداث مثل مباراة نهائي كأس الأنديــة العربية الأبطال قبل أيام قلائل. أبوظبي ـ البيان الرياضي