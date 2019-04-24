آمال العين والوصل تتراجع في الآسيوية

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبد الله-دبي - عز الدين جاد الله

تراجعت حظوظ العين في المنافسة على التأهل للمرحلة التالية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد خسارته بهدفين نظيفين أمام الدحيل، مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة، وهذه هي الخسارة الثانية التي يتلقاها العين في المجموعة مقابل تعادلين، ليتجمّد رصيد العين عند نقطتين فقط، وبات يحتاج للفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام الاستقلال والهلال السعودي، ليصل إلى النقطة الثامنة، وبعد ذلك انتظار تعثّر المنافسين ليحجز مقعده في المرحلة التالية من المسابقة.

وابتعد طموح التأهل لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا كثيراً عن فريق الوصل بعد خسارته أمس من مضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني 0-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى، أحرز هدفي ذوب آهن: علي رضا « ق2»، وأمير أرسلان «ق15».

وتجمّد رصيد الوصل عند 3 نقاط في المركز الرابع حصيلة فوزه في مباراة واحدة ضد النصر السعودي في الجولة الأولى 1-0.