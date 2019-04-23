خسارة ثانية للعين تقلص فرصه في البطولة الآسيوية

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تقلصت فرص العين في التأهل للمرحلة التالية من دوري أبطال آسيا، بخسارته بهدفين نظيفين مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن دوري أبطال آسيا في مرحلة المجموعات، وهذه هي الخسارة الثانية للفريق البنفسجي في المجموعة مقابل تعادلين ليتجمد رصيده في نقطتين فقط..

وباتت حظوظه مرهونة بالفوز في مباراتيه المتبقيتين ليصل إلى النقطة الثامنة وانتظار تعثر المنافسين ليحجز مقعده في المرحلة التالية من المسابقة القارية، ولم يقدم العين المستوى المأمول منه في الشوط الأول والذي أنهاه متأخرا بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني سجل العين هدفا الغاه الحكم بحجة التسلل قبل أن يضيف الفريق المنافس الهدف الثاني (ق 66).