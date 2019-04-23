الوصل يخسر من ذوب آهن ويضعف آماله في التأهل

المصدر: متابعة- عزالدين جاد الله

ابتعد طموح التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا كثيراً عن فريق الوصل بعد خسارته مساء اليوم من مضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني 0-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الآولى للبطولة الآسيوية، أحرز هدفي ذوب آهن:" علي رضا " 2"، وأمير ارسلان " 15".

وتجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط في المركز الرابع حصيلة فوزه في مباراة واحدة ضد النصر السعودي في الجولة الأولى 1-0، وثلاث هزائم من:" الزوراء العراقي 0-5، وذوب آهن 1-3، و0-2، بينما حافظ أصحاب الأرض على صدارة المجموعة الأولى بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط مقترباً كثيراً من خطف بطاقة التأهل الأولى، بينما ارتقى النصر السعودي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد فوزه على الزوراء العراقي 2-1، بينما تراجع ترتيب الزوراء إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتتبقى للوصل مواجهتين أمام النصر السعودي والزوراء العراقي.