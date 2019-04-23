ذوب آهن والوصل.. الصدارة ورد الدين

المصدر: Ⅶ متابعة - عز الدين جاد الله

يحل فريق الوصل ضيفاً على نظيره ذوب آهن أصفهان، في تمام السابعة والنصف، على ملعب فولاد شهر، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، التي تضم إلى جانبهما الزوراء العراقي والنصر السعودي.

ويتطلع أصحاب الأرض إلى الحفاظ على صدارة المجموعة، التي يحتلها الفريق برصيد 7 نقاط، بينما يطمح الوصل إلى العودة من أصفهان بنتيجة إيجابية، تعزز من حظوظه بالتأهل إلى دور الـ 16 للبطولة، حيث يحتل الوصل المركز الثالث حالياً برصيد 3 نقاط، حصيلة فوز وحيد على النصر السعودي بهدف وحيد في الجولة الأولى، بينما خسر من الزوراء العراقي بخماسية نظيفة، ويسعى إلى رد لذوب آهن الذي خسر منه الوصل بنتيجة 1-3 على ملعب زعبيل في لقاء الذهاب.

ويشتعل الصراع في المجموعة الأولى، بعد تقارب النقاط بين الفرق الأربعة، إذا يحل ذوب آهن أصفهان في الصدارة، برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الزوراء العراقي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، والوصل ثالثاً برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد النصر السعودي، الذي يحل رابعاً، حيث يتفوق الوصل على العميد بالمواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث نجح «الإمبراطور» في تحقيق الفوز على النصر في الجولة الأولى بهدف نظيف.

ظروف صعبة

ويدخل الوصل المباراة وسط ظروف صعبة، حيث يعاني غياب عدد من لاعبيه المؤثرين، أبرزهم المحترف البرازيلي فابيو دي ليما، الذي يستمر إيقافه للجولة الثانية، والدولي خميس إسماعيل للإنذار الثاني، ويغيب البرازيلي فينسيوس ليما لعدم قيده آسيوياً، والمدافع عبد الرحمن علي للإنذار الثاني، بينما يعود لتشكيلة الفريق البرازيلي رونالدو مينديز، الذي غاب الفترة الماضية بداعي الإصابة، لكنه عاد في الدوري في لقاء الفجيرة الماضي، ويعوّل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل، على المهاجم الشاب علي صالح، الذي يقدم مستويات طيبة مع الوصل، في تعويض غياب ليما، حيث ضمت بعثة الوصل 18 لاعباً، ممثلين في:«حارس المرمى حميد عبد الله، عبد الله صالح، عبد الله جاسم، سالم العزيزي، فارس خليل، أحمد عيسى، أحمد سالم، عبد الله كاظم، خليل خميس، علي سالمين، علي صالح، حسن محمد، سهيل عبد الله، حمد البلوشي، هزاع سالم، وحيد إسماعيل، كايو كانيدو، رونالدو مينديز»، وخاض الوصل حصة تدريبية ختامية أمس على ملعب المباراة فولاد شهر.

من ناحيته، أكد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل، أن «الأصفر» يخوض مباراة الفرصة الأخيرة للتأهل للدور القادم، وعلينا الفوز في المباراتين المقبلتين للتأهل للدور القادم.

فرص متساوية

وقال: «سنخوض لقاءً صعباً، والفرص متساوية لكلا الفريقين، وجئنا هنا لحصد النقاط الثلاث، ولم يحالفنا الحظ في لقاء الذهاب في دبي، وارتكبنا العديد من الأخطاء، وأعطينا المنافس الفرصة، لكن أعتقد أن لاعبي الوصل سيبذلون كل ما لديهم لقنص النقاط الثلاث».

وقال علي رضا منصوريان، مدرب ذوب آهن الإيراني: إن لقاء اليوم أمام الوصل مهم بالنسبة لفريقي للتأهل لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، واستمرار مشواره بنجاح، مشيراً إلى أن خسارة الوصل في لقاء الذهاب، لا تعني الهزيمة في لقاء اليوم، إذ إن "الإمبراطور" فريق كبير، ويمتلك تاريخاً عريقاً، وقادر على العودة في أي لحظة، ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

هزاع سالم: جاهزون للمواجهة

أكد هزاع سالم لاعب فريق الوصل، أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة اليوم أمام فريق ذوب آهن، لكن لاعبي «الإمبراطور» سيكونون على قدر المسؤولية، مشيراً إلى جاهزية اللاعبين للمباراة. وقال: «علينا مسؤولية كبيرة في تحقيق الفوز، ونيل النقاط الثلاث، لقد جئنا هنا لتحقيق النصر، وعلينا مضاعفة الجهد لتحقيق الهدف المنشود، والفوز وحده كفيل بتغيير الصورة.

وأضاف: «لقد قمنا بالتحضير بصورة جيدة، وبذلنا الجهد في التدريبات للظهور بصورة جيدة، وتقديم أداء مشرف يليق بفريق الوصل، ونتطلع إلى رفع رصيد «الإمبراطور» من النقاط، بغية مواصلة المشوار في دوري أبطال آسيا، والتأهل لدور الـ 16، لذا، فإن الفوز في المباراتين المقبلتين في غاية الأهمية للإمبراطور، وسنضاعف الجهد طوال التسعين دقيقة، على أمل تحقيق الطموح، بالرغم من صعوبة المواجهة، وكلنا عزيمة وإصرار لكسب التحدي». دبي - البيان الرياضي

حدادي: نسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور

أكد قاسم حدادي لاعب خط الوسط بنادي ذوب أهن الإيراني، أن فريقه في أتم الجاهزية للفوز على الوصل، مشيراً إلى أن المباراة صعبة ضد فريق قوي، ونسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور. وقال: جاهزيتنا عالية حيث نخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام في الدوري المحلي والكأس، وحصلنا على فرصة جيدة للاستشفاء، والمعنويات جيدة، ولن تخدعنا نتائج الفريق المنافس، وحرصنا على متابعة أداء الوصل وحللنا أداءه بشكل جيد، وسبق أن واجهناه في لقاء الذهاب في دبي. واختتم قاسم حدادي تصريحه بالقول: سنلعب مباراة صعبة والتركيز مطلوب وعلينا مضاعفة الجهد لتحقيق طموحنا بنيل النقاط الثلاث والحفاظ على صدارة المجموعة الأولى، ونقاط المباراة ستقربنا أكثر من التأهل لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا. دبي - البيان الرياضي