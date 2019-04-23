لا خيار أمام العين سوى الفوز على الدحيل

المصدر: Ⅶ العين- طلحة عبد الله

لا خيار أمام العين سوى الفوز وحصد النقاط الثلاث، إذا ما أراد تعزيز حظوظه والاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة التالية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يواجه في الثامنة من مساء اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، فريق الدحيل، لحساب الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات، ويحتفظ الفريق البنفسجي في رصيده بنقطتين فقط، بعد خسارته في الجولة الأولى وتعادله في الجولتين الثانية والثالثة، وتشهد صفوف الزعيم تغييرات كبيرة، بعد قرار الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، القاضي باستبعاد كل من البرتغالي روبن روبيرو، والبرازيلي كايو لوكاس، من قائمة خياراته الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وأجرى الفريق مساء أمس، حصته التدريبية الرئيسة، وسط أجواء يسودها التفاؤل والثقة والحماس من قبل لاعبي الفريق، الذين خضعوا لتدريبات واختبارات متنوعة في تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية وأساليب اللعب، قصد منها المدرب غاريدو، التأكد من جاهزية الفريق بدنياً وفنياً وذهنياً لمواجهة الليلة، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة، فيما ينتظر أن يدخل المباراة بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم، مع السعي لخطف هدف مبكر يريح به الأعصاب، ومن ثم العمل على تعزيزه أو المحافظة عليه، مع إدراكه أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة منافس يتطلع هو الآخر للاستمرار في المنافسة.

مباراة مهمة

اعتبر الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني لفريق العين، أن مباراة اليوم من أهم مباريات الموسم، كونها في مسابقة قارية بارزة، يتطلع الجميع من أجل تحقيق النجاحات المأمولة فيها، ولذلك يجب القتال بقوة من أجل تقديم المردود الفني المأمول، الذي يقود الفريق للحصول على النقاط الثلاث، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس : اللاعبون يدركون أهمية المباراة، ويعرفون ما المطلوب منهم، وجميعهم بلغوا مرحلة جيدة من الجهازية الفنية، بيد أن المهمة لن تكون سهلة، لأنها في مواجهة المنافس المباشر بالمجموعة، والذي يتطلع بدوره للاستمرار في المنافسة على التأهل للمرحلة التالية، ولكن الرغبة قوية، والعزيمة عالية لدى جميع عناصر الفريق، وهم جاهزون لتحقيق الفوز.

الأكثر جاهزية

وأضاف: بالطبع، سنعتمد على العناصر الأكثر جاهزية، مع التأكيد على أن جميع اللاعبين يرغبون في المشاركة بالمباراة، والدفاع عن شعار النادي، ومن المهم بالنسبة لنا، القتال والعمل الجماعي في ميدان المواجهة، والتركيز العالي، لأن مثل هذه المباريات تعتمد في الغالب على تفاصيل دقيقة، وينبغي أن نكون على أهبة الاستعداد لكل الاحتمالات أثناء المباراة، وأثق أن جميع اللاعبين سيقاتلون في أرضية ملعب المباراة، من أجل حصد النقاط الثلاث، للمحافظة على حظوظنا قائمة في الاستمرار بالبطولة، والمضي بعيداً في مختلف مراحلها.

كما أكد غاريدو أن قرار استبعاده لكل من البرازيلي كايو لوكاس والبرتغالي روبن روبيرو، كان بسبب أنهما لم يقدما الخدمات الفنية المطلوبة بالفترة الأخيرة.

رغبة

شدد الياباني تسوكاسا شيوتاني، لاعب العين، على أهمية وضرورة القتال من أجل تقدم عمل مميز في ميدان المواجهة اليوم، بما يقود إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وأكد جاهزيتهم كلاعبين لتحقيق التطلعات، مع إدراكهم أن المهمة لن تكون سهلة، غير أنهم عازمون على حصد النقاط، لأجل تعزيز حظوظهم في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة القارية، وقال: المهمة لن تكون سهلة، لأنها في مواجهة منافس قوي، ويضم في صفوفه عناصر متميزة، ولكننا راغبون بالفوز، بمساندة جماهير الفريق، وجميع اللاعبين متحمسون وينتظرون هذه المباراة، لتقديم أنفسهم على أفضل صورة.