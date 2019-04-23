اتحاد كلباء يكثف تحضيراته لمواجهة الشارقة

المصدر: Ⅶ دبي ـ علي الظاهري

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد كلباء، استعداده للقاء ضيفه الشارقة يوم الجمعة لحساب الجولة 22 لدوري الخليج العربي. ويستعيد الفريق جهود كل من اللاعب منصور البلوشي وماجد راشد فيما يستمر غياب الحارس محمد البيرق بسبب عقوبة الإيقاف.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفريق، على التركيز على جملة من الخطط التكتيكية ورفع جاهزية الفريق للمواجهة المرتقبة أمام أصحاب الصدارة.

وحضر المران الأخير للفريق علي كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، والذي قام بمتابعة تدريبات الفريق، كما عقد اجتماعاً مع محمد اليماحي نائب رئيس مجلس الإدارة ومشرف الكرة إلى جانب الجهازين الفني والإداري واللاعبين وحض الجميع على مضاعفة المجهود في ما تبقى من مباريات.