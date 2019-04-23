اتحاد الكرة يكشف عن نسخة حديثة لأغلى الكؤوس

المصدر: Ⅶ دبي ـ العوضي النمر

يكشف اتحاد الكرة عن النسخة الجديدة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، تم تجهيزها وتصنيعها في إنجلترا بمواصفات حديثة تتناسب مع أغلى المسابقات، وذلك في احتفال مميز يقام مساء اليوم في فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بحضور المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الأندية وعدد من الجهات الرياضية بالدولة وبعض النجوم السابقين الذين حملوا الكأس الغالية، والعديد من ممثلي الأندية وعدد من النجوم القدامى ورجال الإعلام.

مفاجآت عديدة

وسيكشف خلال الاحتفال عن مفاجآت عديدة ومبادرات جديدة، تتناسب مع أهمية وقيمة المناسبة الغالية، وستقام مباراة نهائي الكأس بين شباب الأهلي يوم الاثنين المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين لأول مرة، بعد النجاح الذي تحقق على الملعب نفسه خلال نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وشهد يوم أمس اجتماعات مكثفة برئاسة محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة وعدد من المعنيين، للاطمئنان على الترتيبات اللازمة لكي يخرج الاحتفال بصورة متميزة تليق بأغلى المسابقات في اتحاد الكرة.

تاريخ عريق

وكأس صاحب السمو رئيس الدولة هي بطولة كرة قدم تقام سنوياً في الإمارات، ويطلق عليها لقب «أغلى الكؤوس» انطلقت عام 74 وحظي الأهلي حين ذاك «شباب الأهلي حالياً» بشرف الفوز بأول نسخه للبطولة، حيث يعتبر أحمد عيسى كابتن الأهلي أول لاعب يرفع الكأس الغالية، وشهدت البطولة عدة تغييرات بشكل الكأس واحتفظت أندية بالكأس منها، الشارقة والأهلي «شباب الأهلي حالياً» والنصر والعين بعد أن حققت الفوز باللقب عدة مرات، كما يعتبر «شباب الأهلي»، والشارقة أكثر الفرق فوزاً بالكأس بـ8 مرات.

أرقام

يعتبر أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي أحرزه عيسى يوسف لاعب النصر في نهائي موسم 85 ـ 86 على استاد مدينة زايد الرياضية بين النصر والوصل بعد 10 ثوان فقط من بداية المباراة وفاز النصر 2-1 وتوجه بالكأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اله ثراه.

كما يعد الأهلي «شباب الأهلي حالياً»، أكثر الأندية تسجيلاً في نهائيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة بـ22 هدفاً في 10 مباريات يليه العين بـ16 هدفاً في 12 نهائياً، ثم الشارقة 15، والشباب 14، والوصل 11، والنصر 9.

وكانت أكبر نتيجة في مباراة نهائية في موسم 2012 ـ 2013 في النهائي الذي جمع بين الأهلي والشباب وشهد تسجيل 7 أهداف بعد أن انتهى اللقاء لصالح الأهلي 4 ـ 3.

أما أكبر فوز في مباراة نهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة فحققه الجزيرة على حساب الوحدة 4 ـ 0 في موسم 2010 ـ 2011.

وأحرز الدكتور محمد سالم حمدون لاعب الأهلي أول هدف في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في النهائي الأول موسم 74 ـ 75.

وكان أحمد عيسى لاعب الأهلي أول كابتن يرفع كأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم 74 ـ 75، وآخر كابتن رفع الكأس الغالية كان قائد العين إسماعيل أحمد في الموسم الماضي.

وانتهت 8 مباريات نهائية في كأس صاحب السمو رئيس الدولة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل، وكان أول نهائي ينتهي بركلات الترجيح في النسخة الثانية موسم 76 ـ 77 لصالح الأهلي 4 ـ 3 على حساب الشباب بعد التعادل في المباراة 1 ـ 1، بينما آخر نهائي ينتهي بركلات الترجيح في النسخة الأخيرة عندما فاز النصر على الأهلي 3 ـ 0 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 ـ 1.

ونجح فريقان فقط في إحراز اللقب بعد مشاركة واحدة في المباراة النهائية، وهما عجمان في موسم 83 ـ 84 والإمارات في موسم 2009 ـ 2010، بينما تأهل للنهائي مرة واحدة فريق الخليج ولكنه خسر أمام الوصل في موسم 86 ـ 87.