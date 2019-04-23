الوحدة.. «ريمونتادا» في ليلة ليوناردو

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

قطع الوحدة خطوة كبيرة نحو بلوغ دور الـ16 في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن حقق فوزاً مثيراً على الريان 4 - 3 أمس على استاد آل نهيان في الجولة الرابعة من البطولة.

وانفرد الوحدة بصدارة المجموعة الثانية ورفع رصيده إلى 9 نقاط، بفارق نقطتين عن الاتحاد السعودي الوصيف، الذي تعادل 1-1 مع مضيفه لوكوموتيف الأوزبكي الذي يحتل المركز الثالث بـ4 نقاط، فيما تجمد رصيد الريان عند 3 نقاط في المركز الأخير.

وقدم الوحدة مباراة ملحمية بعدما صنع «ريمونتادا» تاريخية، إذ نجح في تحويل تأخره 3 ـ 1 في الشوط الأول إلى فوز مستحق 4 ـ 3. ويدين «العنابي» بالفوز إلى البرازيلي ليوناردو الذي استطاع تسجيل رباعية «سوبر هاترك» ليخطف «السعادة» للوحدة بعد مباراة مجنونة حافلة بالأهداف، وسجل ليوناردو أول أهداف الوحدة في الدقيقة 8 من الشوط الأول، وأضاف 3 أهداف في الشوط الثاني وجاءت في الدقائق 56 و82 و89.

وأحرز الريان أهدافه الثلاثة في الشوط الأول عن طريق سيباستيان سوريا وريفاس (هدفين).

ويستضيف العين اليوم فريق الدحيل في إطار منافسات المجموعة الثالثة، ويتطلع إلى تحقيق فوزه الأول، ويواجه الوصل فريق ذوب آهن الإيراني بملعبه في المجموعة الأولى.