مسافي يوزع الحقائب الإدارية على مجلس الإدارة

المصدر: Ⅶ متابعة ـ محمد فضل

عقد مجلس إدارة نادي مسافي اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيلة قبل أيام، وذلك برئاسة سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس الإدارة والذي وجه الشكر لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وللشيخ خالد بن سعود القاسمي رئيس نادي مسافي على الثقة الغالية، ومن ثم تم توزيع الحقائب الإدارية والتي شهدت دخول العنصر النسائي لأول مرة واختير إبراهيم حمدان المحرزي نائباً للرئيس وأحمد سالم المحرزي مديراً مالياً، وراشد عبدالله الشهياري أميناً للسر العام، وشيخة النقبي، لرئاسة اللجنة الثقافية وأقر الاجتماع إقامة دورة رمضانية خلال الشهر الكريم.