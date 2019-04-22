ريمونتادا تاريخية للوحدة أمام الريان في أبطال آسيا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قطع الوحدة خطوة كبيرة نحو بلوغ دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا بعد أن حقق فوزاً مثيراً على الريان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جرت اليوم على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة القارية.

وانفرد الوحدة بصدارة المجموعة الثانية بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط، بفارق نقطتين عن الاتحاد السعودي الوصيف، الذي تعادل 1-1 مع مضيفه لوكوموتيف الأوزبكي الذي يحتل المركز الثالث ب 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الريان عند 3 نقاط في المركز الأخير.

وقدم الوحدة مباراة ملحمية بعدما صنع "ريمونتادا" تاريخية، إذ نجح في تحويل تأخره 3-1 في الشوط الأول إلى فوز مستحق 4-3.

ويدين العنابي بالفوز إلى البرازيلي ليوناردو الذي استطاع تسجيل رباعية "سوبر هاترك" ليخطف "السعادة" للوحدة بعد مباراة مجنونة حافلة بالأهداف.

انتهى الشوط الأول بتقدم الريان 3-1 بعدما تقدم بهدفين عن طريق سيباستيان سوريا (3) وريفاس (هدفين) (6) و(21) قبل أن يقلص ليوناردو ليوناردو النتيجة (8)، وفي الشوط الثاني نجح الوحدة في العودة في النتيجة بعدما سجل ليوناردو 3 أهداف متتالية في الدقائق 56 و82 و89.