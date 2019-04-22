«اسمع يا كنتاكي» تغرم الشارقة 50 ألف درهم

المصدر: دبي- العوضي النمر

غرمت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، نادي الشارقة 50 ألف درهم، بسبب قيام عدد من جماهيره بالإساءة لجماهير العين، خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي، برشق حافلة لاعبيه بالماء وزجاجات المشروبات، بجانب ترديد عبارة «اسمع يا كنتاكي»، بشكل منظم من خلال مكبرات الصوت، في سخرية من جماهير المنافس.

صرح بهذا المستشار حمدان رشود الزيودي عضو اللجنة، المتحدث الرسمي، وقال: جاءت عقوبة نادي الشارقة، لتكرار المخالفة التي قام بها عدد من جماهيره، حيث سبق أن ارتكب مخالفة خلال مباراة فريقه السابقة أمام الفجيرة.