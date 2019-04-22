العين.. مناورات ميدانية للإطاحة بالدحيل

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله

يتابع العين مناوراته الميدانية على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، استعداداً للمواجهة المهمة التي تجمعه بالدحيل غداً على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم في مرحلة المجموعات، حيث يحتاج العين للفوز من أجل ضمان استمراره في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة التالية من المسابقة القارية، إذ يحتل العين المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطتين بعد خسارة وتعادلين في الجولات الثلاث السابقة، وسيؤدي الفريق مساء اليوم حصته التدريبية الرئيسة والتي ينتظر أن يضع من خلالها المدرب لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة مباراة غد.

واستبعد الجهاز الفني للعين، بقيادة الإسباني كارلوس غاريدو، كلاً من البرتغالي روبن روبيرو، والبرازيلي كايو لوكاس، من قائمة الفريق للمرحلة المقبلة، وبذلك لن يشارك اللاعبان في المباريات المتبقية للعين على المستوى المحلي والآسيوي بما في ذلك مباراة غد في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا في مرحلة المجموعات، ويأتي القرار بعد المستوى الفني الضعيف الذي ظهر به اللاعبان خلال الفترة الأخيرة، واعتمد غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، قرارات وتوصيات اللجنة الفنية للاحتراف، والإسباني خوان كارلوس غاريدو المدير الفني، والخاصة بترتيب أوضاع الفريق في المرحلة المقبلة، والإعداد للموسم الكروي الجديد.

إشادة

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، بالروح والعزيمة التي ظهر عليها اللاعبون الشباب في المباراة السابقة أمام الشارقة بدوري الخليج العربي لكرة القدم، وأكد في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي، أن إتاحة الفرص للمواهب من خريجي مدرسة الكرة والأكاديمية، بالدفاع عن شعار العين في مختلف المسابقات الرسمية، تمكنهم من إظهار إمكانياتهم الحقيقية وتكسبهم الخبرة الكبيرة وتمهد دخولهم في أجواء الفريق الأول للاستفادة من توجيهات نجوم الفريق، ما يعزز من قدراتهم ويقودهم للوصول إلى درجة الجاهزية المطلوبة في المستقبل القريب، كما أن وضع الثقة في اللاعبين الشباب يساهم في تهيئة وتجهيز الأساسيين للاستحقاقات الآسيوية.

ثقة

وأضاف: ثقتنا بلاعبي الفريق الأبطال بلا حدود، وخصوصاً عندما يرتبط الأمر بالدفاع عن اسم وسمعة الكرة الإماراتية والتاريخ يظل شاهداً على الظهور المشرف للعين في المواجهات القارية والعالمية، ونجوم العين أكدوا في أكثر من مناسبة أن الظروف الصعبة تعزز من قوتهم في التحديات الكبيرة، وقد واجه العين ظروفاً صعبةً في هذا الموسم تمثلت في الإصابات والغيابات ، ما كان له تأثيره في معدل الجاهزية المطلوبة لمنظومة الفريق، بالإضافة إلى ضغط جدول بطولة كأس العالم للأندية والتي واجه خلالها أبطال جميع قارات العالم في فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن رحيل الطاقم الفني الكرواتي والذي تم استبداله في منتصف الموسم بالجهاز الفني الإسباني إلى جانب النتيجة السلبية لمنتخبنا في البطولة الآسيوية.

وأردف: ما يميز العين روح الأسرة الواحدة وأي إنجاز تحقق على مر تاريخ هذا الكيان الشامخ كان بجهود منظومة العمل في النادي .