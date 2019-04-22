الوصل إلى إيران بهدف استعادة الأمل

المصدر: Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

تغادر صباح اليوم بعثة نادي الوصل، والتي تضم 18 لاعباً من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من دبي إلى إيران لمواجهة ذوب آهن أصفهان ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، التي تضم إلى جانبهما الزوراء العراقي والنصر السعودي، ويستضيفها ملعب فولاد شهر بأصفهان. ويعقد الاجتماع الفني للفريقين في الثالثة والنصف عصراً، ثم المؤتمرات الصحفية للمدربين، بينما يؤدي الوصل تدريبه الختامي على ملعب المباراة في السابعة والنصف مساء.

ويسعى «الإمبراطور» إلى العودة من أصفهان بنتيجة إيجابية، بالرغم من صعوبة المباراة، حيث يحتل «الأصفر» المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط حصيلة فوز وحيد على النصر السعودي بهدف وحيد في الجولة الأولى، بينما خسر من الزوراء العراقي بخماسية نظيفة، وذوب آهن أصفهان بنتيجة 1-3.

لقاء الصدارة

ويتصدر ذوب آهن أصفهان المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الزوراء العراقي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحل الوصل في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد النصر السعودي الذي يحل رابعاً، حيث يتفوق الوصل على العميد بالمواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث نجح «الإمبراطور» في تحقيق الفوز على النصر في الجولة الأولى بهدف نظيف.

غياب مؤثر

ويعاني الوصل غياب عدد من لاعبيه المؤثرين، أبرزهم المحترف البرازيلي فابيو دي ليما الذي يستمر إيقافه للجولة الثانية، والدولي خميس إسماعيل للإنذار الثاني، ويغيب البرازيلي فينسيوس ليما لعدم قيده آسيوياً، والمدافع عبد الرحمن علي للإنذار الثاني، بينما يعود لتشكيلة الفريق البرازيلي رونالدو مينديز الذي غاب الفترة الماضية بداعي الإصابة، لكنه عاد في الدوري في لقاء الفجيرة الماضي، وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب خط الوسط الشاب علي سالمين، حيث من المفترض انخراطه في الخدمة الوطنية، ويعوّل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل على المهاجم الشاب علي صالح الذي يقدم مستويات طيبة مع الوصل في تعويض غياب ليما.

تحضيرات مكثفة

وأجرى لاعبو الوصل تحضيرات مكثفة اليومين الماضيين، وعمد المدرب ريجيكامب إلى علاج الأخطاء الدفاعية التي لازمت الفريق طوال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تجهيز البدلاء عوضاً عن غياب بعض العناصر المؤثرة في تشكيلة الوصل، ويأمل «الإمبراطور» في مواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا بنجاح بعد أن بات متفرغاً للبطولة بشكل كبير، حيث يتبقى له هذا الموسم منافسات دوري الخليج العربي والآسيوية، ويتطلع إلى ترك بصمة في دور المجموعات أملاً في التأهل للدور التالي.