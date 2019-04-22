حفل جائزة دوري الخليج العربي 17 مايو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت لجنة دوري المحترفين إقامة حفل جائزة دوري الخليج العربي في العاشرة والربع مساء 17 مايو المقبل في فندق جميرا مينا السلام بإمارة دبي، ويتم خلاله تكريم نجوم الموسم وفق عدة فئات مقسّمة بين توزيع جوائز حسب الإحصائيات، وأخرى بناءً على التصويت، وسيتم الإعلان عن آلية الاختيار والتصويت وقائمة المرشحين للجوائز خلال الأيام المقبلة.

وتعد نسخة الموسم الجاري هي السابعة، من حفل جائزة دوري الخليج العربي، وأطلقت لجنة المحترفين النسخة الأولى في موسم 2012-2013. وشهدت الجائزة عبر مواسمها الستة الماضية تتويج عدد من النجوم، تكريم الرعاة والشركاء والمؤسسات الإعلامية.