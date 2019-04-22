الطمع وراء اكتئاب نيلمار

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

الطمع وحب المال عواقبهما وخيمة، هذا ما حدث مع البرازيلي نيلمار هونوراتو دا سيلفا الذي تعاقد معه النصر في يوليو 2015 لمدة عامين، وبنهاية موسمه الأول الفاشل مع الفريق، دخلت إدارة «العميد» معه في مفاوضات من أجل إنهاء عقده بالتراضي أو إعارته إلى فريق أولمبيك مرسيليا الذي رغب حينها في خدماته، لكنه رفض وتمسك بالحصول على كافة مستحقاته المالية والاستمرار بالعيش في دبي، الأمر الذي دفع بالنصر إلى تحويله إلى فريق الرديف.

قضى نيلمار موسماً ثانياً في النصر دون نشاط، بسبب طمعه، وهو الأمر الذي أثر على مسيرته سلباً بعد ذلك، حتى أنه لم يتمكن من انتزاع مكان له بفريق سانتوس الذي عاد إليه بنهاية تجربته في دورينا، ما تسبب في تدهور حالته الصحية وإصابته بحالة اكتئاب لم يشفَ منها إلا في الأيام الأخيرة. وفي تصريح له لوسائل إعلام برازيلية، أرجع نيلمار سبب اكتئابه إلى الفترة التي قضاها مع النصر دون لعب، فيما أخفى أن حبه للمال ورفضه لعرض أولمبيك مرسيليا من الأسباب التي أدت إلى تراجع مستواه وتدهور صحته، وأضاف: «لم أملك حتى القوة للعب مع أطفالي ».