حمدان بن محمد يوجّه بتخصيص طائرة لنقل بعثة الوصل إلى إيران

المصدر: Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتخصيص طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل إلى إيران لمواجهة ذوب آهن الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا، وتغادر البعثة صباح اليوم بقائمة تضم 18 لاعباً من الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة ذوب آهن أصفهان ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى، وتقام المباراة باستاد فولاد شهر بأصفهان، الذي يختتم «الإمبراطور» تدريباته عليه في السابعة والنصف مساء اليوم، ويعقد الاجتماع الفني للمباراة في الثالثة والنصف عصراً، يليه المؤتمرات الصحفية للمدربين.

ويعاني الوصل من غياب عدد من لاعبيه المؤثرين أبرزهم فابيو دي ليما وخميس إسماعيل ، وفينسيوس ليما «لعدم قيده آسيوي»، ويعود للتشكيلة رونالدو مينديز.