طوارئ باتحاد الكرة لعيون نهائي الكأس الغالية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الكرة، حالة الطوارئ من أجل تنظيم مميز للمباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تجمع شباب الأهلي والظفرة مساء الاثنين المقبل، بجانب الاستعداد لحفل تدشين النسخة الجديدة للكأس، المقرر غداً في قاعة الاتحاد بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، وأشار محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، إلى أن الاتحاد يعمل على تنظيم النهائي بالشكل الذي يتناسب مع أهمية الحدث، مؤكداً أن التحضيرات تمضي بصورة جيدة، وستطبق أعلى المعايير المتبعة في تنظيم مثل هذه المواجهات المهمة، وقال: حرصنا على التنسيق مع شركاء الاتحاد ورعاة المسابقة، وكافة الجهات المعنية، من خلال عقد اجتماعات مستمرة، بحضور ممثلي كافة الجهات، لضمان خروج النهائي بشكل رائع.

وأشار إلى التأكيد على ضرورة أن يكون حفل إطلاق وتدشين النسخة الجديدة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، موازياً لقيمة وأهمية المناسبة.داعياً جماهير الكرة الإماراتية للحضور لمدرجات استاد هزاع بن زايد لحضور المباراة.