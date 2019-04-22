شباب الأهلي والإمارات بطلا فئتي دوري تحت 18 سنة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قام اتحاد كرة القدم، بتتويج أبطال دوريات المراحل السنية، مع إسدال الستار على موسمهم الحالي 2018-2019، إذ حسن عبد الوهاب القواضي عضو مجلس إدارة الاتحاد، شباب الأهلي، بدرع دوري الشباب تحت 18 عاماً للفئة (أ)، بحضور الدكتور موسى عباس، مدير أكاديمية شباب الأهلي، وعبد المجيد حسين عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وعبد القادر حسن لاعب منتخبنا الوطني السابق.

في حين، توّج أحمد المهبوبي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم نائب رئيس لجنة المسابقات، فريق الإمارات ببطولة دوري الشباب تحت 18 عاماً للفئة (ب)، بحضور محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم، وعمر محمد المزكي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد سرور سكرتير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة. وهنأ المهبوبي نادي الإمارات، قيادة وإدارة وجماهير بهذا الإنجاز.