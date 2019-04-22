4 مباريات تشعل الساحل الشرقي

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

تتجه أنظار عشاق دوري الخليج العربي ودوري الهواة يوم الجمعة المقبل إلى أربعة من ملاعب الساحل الشرقي، والتي ستكون في حالة غليان، وذلك تحديداً عند الساعة الخامسة وخمس وخمسين دقيقة، حيث تقام مباراتان في دوري الخليج العربي وتجمع الأولى الشارقة متصدر دوري المحترفين والذي يحل ضيفاً ثقيلاً على اتحاد كلباء، وبملعب الفجيرة يلتقي دبا بضيفه عجمان، وفيما يتعلق بمباريات الجولة الأخيرة لدوري الأولى فيواجه خورفكان متصدر دوري الأولى ضيفه التعاون في لقاء يأتي بدرجة كبيرة من الأهمية لأبناء الخور الساعين للتتويج بدرع المسابقة، وفيما يرحل العروبة صوب ملعب دبا الحصن في مباراة ربما تشهد تأهل العروبة إذا سارت الأمور وفقاً لما تشتهي سفن الجماهير العرباوي بفوزه أولاً على الحصن العنيد وانتظار خسارة منافسه حتا في نفس التوقيت أمام الحمرية.

الملك والنمور

يسعى الملك إلى تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، وذلك للاقتراب أكثر من التتويج ويحتاج الفريق 6 نقاط فقط لكي يتوّج رسمياً بدرع مسابقة دوري الخليج العربي. المباراة الثانية فتجمع دبا الفجيرة صاحب المركز الأخير بـ 12 نقطة بضيفه عجمان، ولا مناص للنواخذة بغير الفوز على البرتقالي.

لقاء التتويج

يسعى أبناء الخور إلى تكرار إنجاز الصعود والتأهل لدوري المحترفين للمرة الثانية في تاريخ النادي، وذلك عندما يستقبل الفريق نظيره التعاون في لقاء لن يكون سهلاً على لاعبي خورفكان ومدربهم الخبير عبد الوهاب عبد القادر، الذي يسعى هو الآخر إلى تكرار إنجازه قبل 10 مواسم مع فريق الخليج سابقاً وخورفكان حالياً، بعد أن قاد الفريق للمشاركة الأولى في موسم دوري المحترفين تحت هذا المسمى، ويسعى عبد القادر إلى ضرب أكثر من عصفور بحجر الفوز والذي يتيح له التأهل والتتويج بدرع المسابقة.

وعلى بعد كيلومترات قليلة من ملعب الخور يحل العروبة ضيفاً على دبا الحصن، ولن يكون هناك خيار أمام الفريق غير الفوز وانتظار هدية من الحمرية الذي يستضيف حتا.