بعثة منتخب الشابات تغادر إلى دكا للمشاركة في «الكأس الذهبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادرت أول من أمس بعثة المنتخب الوطني للشابات تحت 19 سنة إلى العاصمة البنغالية دكا للمشاركة في البطولة الودية «الكأس الذهبي» للفترة من اليوم إلى 3 مايو، بمشاركة ستة منتخبات قسمت على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات منغوليا، طاجكستان ولاوس، فيما ضمت المجموعة الثانية، الإمارات، بنغلاديش وقيرغستان.

ويلعب منتخبنا أولى مبارياته اليوم أمام بنغلاديش، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب قيرغستان وذلك يوم الأربعاء 24 أبريل. وقالت حورية الطاهري مدربة المنتخب، إن المشاركة في هذه البطولة الودية يأتي ضمن برنامج إعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية المقبلة في 2020، حيث نسعى كجهاز فني للبدء مبكراً في برنامج الإعداد والتحضير لهذه التصفيات، وخوض العديد من المباريات الودية في الفترة المقبلة.