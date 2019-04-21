حمدان بن محمد يوجه بتخصيص طائرة لنقل بعثة الوصل إلى إيران

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتخصيص طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل إلى إيران لمواجهة ذوب آهن الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا، وتغادر صباح الغد بعثة نادي الوصل والتي تضم 18 لاعباً من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من دبي إلى إيران لمواجهة ذوب آهن أصفهان ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، التي تضم إلى جانبهما الزوراء العراقي والنصر السعودي، ويستضيفها ملعب استادفولاد شهر بأصفهان.

ويعقد الاجتماع الفني للفريقين في الثالثة والنصف عصراً، ثم المؤتمرات الصحفية للمدربين، بينما يؤدي الوصل تدريبه الختامي على ملعب المباراة في السابعة والنصف مساء.

ويعاني الوصل غياب عدد من لاعبيه المؤثرين أبرزهم المحترف البرازيلي فابيو دي ليما الذي يستمر إيقافه للجولة الثانية، والدولي خميس إسماعيل للإنذار الثاني، ويغيب البرازيلي فينسيوس ليما لعدم قيده آسيوياً، والمدافع عبد الرحمن علي للإنذار الثاني، بينما يعود لتشكيلة الفريق البرازيلي رونالدو مينديز الذي غاب الفترة الماضية بداعي الإصابة لكنه عاد في الدوري في لقاء الفجيرة الماضي وقدم مردوداً طيباً، وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب خط الوسط الشاب علي سالمين حيث من المفترض انخراطه في الخدمة الوطنية، ويعول المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل على المهاجم الشاب علي صالح الذي يقدم مستويات طيبة مع الوصل في تعويض غياب ليما، حيث سيشكل الثلاثي كايو كانيدو، وعلي صالح، ومينديز القوة الهجومية للفهود.