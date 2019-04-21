مدرب الوحدة يؤكد ثقته في قدرات لاعبيه قبل مواجهة الريان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة على ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم أداء جيد في مواجهة الريان مساء غد الاثنين ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال خلال المؤتمر الصحافي قبل اللقاء:" أتوقع مباراة صعبة ومثيرة خاصة وأننا نلعب على الفوز للاقتراب خطوة من التأهل للدور الثاني بينما المباراة قد تكون الفرصة الأخيرة للريان للحفاظ على حظوظه في المجموعة".

وفاز الوحدة على الريان على ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة، رفعت رصيد الفريق إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بفارق المواجهات المباشرة عن الاتحاد السعودي، الذي يحتل المركز الثاني، فيما يأتي الريان ولوكوموتيف الأوزبكي في المركزين الثالث والرابع بـ 3 نقاط.

وأضاف تين كات:" هدفنا الفوز وحصد النقاط الثلاث، ونحتاج بالطبع للحظ الذي غاب عن الفريق على الصعيد المحلي خلال الموسم الحالي، فقد تمكنا من تحقيق فوز معنوي مهم أمام شباب الأهلي في الدوري قبل أيام، ونتمنى أن نواصل مشوارنا في تحقيق نتائج جيدة وربما الذهاب بعيداً في البطولة، فلا أحد يعلم ما قد يحدث، ولكني لست قلقاً على الفريق".

وعن وجود أكثر من لاعب مهدد بالإيقاف في حالة حصوله على الإنذار الثاني، شدد تين كات على أن المباراة هي الأهم في الوقت الحالي ولذلك ينحصر تركيزه عليها بغض النظر عن المباراة القادمة وعدم الخوف من فقدان لاعب أو اثنين، مشيراً إلى غياب لاعب خط الوسط محمد عبد الباسط بعد تجدد إصابته في تدريبات أمس، بينما لن يجازف بالدفع بيحيى الغساني نظراً لعدم اكتمال جاهزيته.