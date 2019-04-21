العين بطل تحت 16 سنة

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

توّج الدكتور خليفة الغفلي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، نادي العين تحت 16 سنة بدرع دوري الأشبال الفئة (أ)، بعد فوز الفريق على النصر 3 - 1، في المباراة التي جرت بملعب سيف بن محمد في نادي العين أول من أمس. سجل أهداف العين عيسى الحراصي في الدقيقتين 37، 85، وحامد محمد في الدقيقة 59، فيما سجل هدف النصر حسن صادق في الدقيقة 65.

شهد المباراة غانم الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، وأحمد حميد المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم، وعبدالله علي الشامسي عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، وسلطان راشد عضو مجلس إدارة نادي العين رئيس أكاديمية نادي العين.

وتوج نادي شباب الأهلي بدرع دوري الأشبال تحت 12 سنة، الفئة (أ)، وذلك بعد الفوز على الظفرة بثمانية أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت أول من أمس، بملعب شباب الأهلي الفرعي رقم 2 في النهدة.

كما توج نادي شباب الأهلي تحت 12 سنة، بدرع دوري الأشبال الفئة (ب)، وذلك بعد فوزه على نادي الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت أمس على أرضية ملعب شباب الأهلي دبي الفرعي رقم 3 في النهدة. شهد التتويج الدكتور موسى عباس مدير أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي ، وأحمد يعقوب من اتحاد الكرة.