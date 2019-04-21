فلامنغو يحتفظ بلقب بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 عاماً

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

احتفظ فلامنغو البرازيلي، بلقب بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 عاماً، التي نظمها مجلس دبي الرياضي من 10 إلى 19 أبريل الجاري، على ملاعب نادي شباب الأهلي بالممزر، بمشاركة 8 فرق محلية وعالمية.

وجاء تتويج الفريق البرازيلي بلقب النسخة السابعة للبطولة، عقب فوزه على الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية مساء أول من أمس.وقام ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، والنجم العالمي عمر كانوتيه، بتتويج فلامنغو البرازيلي، بحضور علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأحمد سالم المهري مدير البطولة، مدير قسم الأكاديميات بالمجلس.

وأكد ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، النجاحات التي تحققها البطولة، والمكاسب الفنية العديدة للأندية المحلية، وقال: استطاعت بطولة دبي الدولية أن تحقق أهم أهدافها، التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي، حيث قدمت البطولة فائدة فنية كبيرة للفرق الإماراتية، وأسهمت في رفع مستوى اللاعبين.

وأضاف: يظهر أثر بطولة دبي الدولية واضحاً في نتائج الفرق المحلية بكافة المسابقات، كما أن أثرها امتد إلى رفد أنديتنا بعدد كبير من اللاعبين الذين شاركوا في البطولة، وينشطون حالياً في دوري الخليج العربي مع فرقهم الأولى، ويمثلون الوطن في مختلف المحافل الدولية.

وصرح ناصر أمان آل رحمة، بأن البطولة تعدّ أحد أهم البرامج التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، ويسعى من خلال تنظيمها إلى تطوير الناشئين والشباب في أنديتنا.