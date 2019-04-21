64 % يؤيدون الإبقاء على كايو زاناردي مدرباً للنصر

المصدر: Ⅶ دبي- عزالدين جاد الله

أيد 64% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، الإبقاء على البرازيلي كايو زاناردي في منصبه الحالي مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ فيما يرى 36% عكس ذلك. وناقشت جريدة البيان الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده:«بعد الصحوة الأخيرة للعميد.. هل تؤيد الإبقاء على كايو زاناردي مدرباً للنصر؟».

تفاصيل الاستطلاع

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 70% من المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، يرون الإبقاء على كايو مدرباً للنصر في مقابل 30% يرفضون الإبقاء عليه على رأس الإدارة الفنية للعميد، بينما يرى 68% في «تويتر»، ضرورة الإبقاء على المدرب كايو زاناردي في منصبه الحالي مدرباً للنصر، في حين يؤيد 32% رحيل المدرب، وفي نتائج الاستطلاع على «الفيسبوك» طالب 54% الإبقاء على المدرب زاناردي في تدريب النصر، مقابل 46% يرون عكس ذلك.

سكة الانتصارات

ونجح البرازيلي كايو زاناردي في إعادة العميد إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة الهزائم التي مني بها الفريق في حقبة المدرب الإسباني بينات سان خوسيه، حيث حقق العميد ثلاثة انتصارات متتالية.

من ناحيته أكد محمد علي الغيثي اللاعب والمدير التنفيذي السابق لنادي النصر أن الانتصارات الأخيرة التي يحققها العميد تحت قيادة كايو أعادت الروح للفريق، وهذا أمر متوقع حيث يمتلك المدرب خبرة جيدة ودراية بلاعبي الفريق منذ المراحل السنية وعلى اطلاع جيد بنفسيتهم.

وقال:«بالنسبة لاستمرارية المدرب من عدمها مع الفريق، فهذا الأمر يعود إلى إدارة النادي، لكن أود أن أؤكد على ضرورة دراسة الخيارات البديلة بصورة متأنية، ويمضي كايو مع الفريق بصورة طيبة في الفترتين اللتين سبق وأن تولى فيهما قيادة الفريق، وهو مدرب طموح يسعى إلى إثبات نفسه وسبق وأن حقق بطولات مع فرق الشباب بنادي النصر».

وأضاف:«من وجهة نظري ، لما لا يستمر المدرب كايو في الإدارة الفنية للفريق، إذ يمتلك بصمة مع النصر ولديه طموح وحقق بطولات مع أكاديمية العميد وتذوق طعم الانتصارات».