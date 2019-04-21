تغييرات كايو زاناردي .. ضربة قاضية

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

قاد المدرب البرازيلي كايو زاناردي النصر إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي بعد فترة عجاف لم يذق فيها طعم الفوز على يد الإسباني بينات سان خوسيه في 8 مباريات متتالية، كما يدين العميد إلى مدربه الجديد بتحقيقه فوزه الثاني على التوالي على استاد آل مكتوم.

وأبرز ما ميّز كايو زاناردي، الذي اصبح يعرف بـ«المدرب المنقذ»، في المباريات الثلاث الأخيرة، تغييراته التي كانت عبارة عن «ضربة قاضية» بلغة الملاكمة، حيث برز حبيب الفردان الذي نزل إلى أرضية الملعب في مباراة الإمارات مساء أول من أمس بديلاً للحسين صالح في الدقيقة 62، واستطاع خلال 10 دقائق فقط أن يوقع على الفوز المستحق لفريقه بتسجيله ثنائية (ق66) و(ق76).

ورقة رابحة

وفي الجولة 20، استطاع كايو أن يقلب الطاولة على الوحدة بفضل تغييراته عندما أشرك محمد العكبري في الدقيقة 64 بديلا لحبيب الفردان، ونجح العكبري بعد 5 دقائق من دخوله في اختطاف هدف التعادل من تسديدة قوية من خارج الصندوق، كما شكل دخول راشد عمر بديلا لجاسم يعقوب في الدقيقة 77 ورقة رابحة في تشكيلة العميد وساهم في تعزيز القدرات الهجومية والحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 91 حولها التشيلي روني فرنانديز إلى هدف ثان، لينتزع النصر نتيجة المباراة بفضل «تكتيك كايو».

فوز عريض

وفي الجولة 19، ساهم دخول جاسم يعقوب مع بداية الشوط الثاني في قلب تأخر النصر بهدف إلى فوز برباعية، حيث قاد يعقوب هجمة سريعة في الدقيقة 50 حصل على اثرها على ركلة حرة مباشرة وتسبب في طرد مدافع الوصل سالم العزيزي.

وبفضل هذه الركلة التي قام بتسديدها محمود خميس وارتدت من حارس المرمى أمام الإسباني ألفارو نيغريدو الذي أسكنها الشباك ومدركا من خلالها هدف التعادل، و تمكن البديل يعقوب في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 88.

سيطرة مطلقة

كما عززت التغييرات الأخرى التي قام بها كايو في هذه المباراة بدخول حبيب الفردان والبرازيلي سيرجيو دوترا في فرض النصر سيطرة مطلقة على الوصل وحسم النتيجة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكشف المدرب البرازيلي أنه يجهز الحلول البديلة قبل المباراة وفقاً لطريقة لعب المنافس وخلال قراءتها على أرضية الملعب يقوم بالدفع باللاعب الأنسب الذي يتماشى ورؤيته الفنية، وقال حول إشراك حبيب الفردان: كنا متقدمين بهدف دون رد ولكني بحثت عن تسجيل الهدف الثاني من اجل الاطمئنان على نتيجة المبـاراة. وأضاف: تجهيز خطة اللعب قبل المباراة، وقد قمت بإشراك الحسين صالح وحبيب الفردان في التشكيلة الأساسية خلال التدريبات قبل أن أستقر على الدفع بالحسين صالح أولاً في المباراة، ثم الاستعانة بالفردان في الشوط الثاني الذي نجح في خلق المساحات وتسجيل هدفين.