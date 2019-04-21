الوحدة.. رحلة البحث عن «فاكهة الملاعب»

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

أثار غياب جماهير الوحدة الواضح عن لقاء فريقها وشباب الأهلي، والذي انتهى لمصلحة الوحدة بهدف دون مقابل، في الجولة 21 لدوري الخليج العربي، علامات استفهام كثيرة، خاصة أنها من الجماهير المشهورة بحبها الكبير، ومساندتها لفريقها على طول المشوار، وفسر البعض هذا الغياب، بعدم الرضا عن النتائج التي يحققها «العنابي» في المسابقة المحلية.

في الوقت الذي يحتاج فيه الفريق بشدة إلى جماهيره، وهو مقبل على مواجهة قارية مهمة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والمطلوب فيها الفوز للتمسك بأمل التأهل إلى الدور التالي، إذ من المفترض أن يكون الجمهور مع فريقه «على الحلوة والمرة»، حسب ما أشار فهد مسعود إداري فريق الوحدة، عقب لقاء فريق شباب الأهلي، وأكد أن الجماهير التي وصفها بـ «فاكهة الملاعب»، مطالبة بالوقوف مع فرقها دائماً، بصرف النظر عن بعد أو قرب الفريق من دائرة المنافسة على الألقاب.

وأوضح فهد مسعود، أن الفرق تحتاج جماهيرها أكثر وقت الشدة، وضرب مثلاً بالأندية الأوروبية الكبرى، مثل ليفربول، الذي تسانده جماهيره على الدوام، بصرف النظر عن منافساته على الألقاب.