غياب جمهور الإمبراطور أراح أعصاب ريجيكامب

المصدر: Ⅶ الفجيرة- محمد فضل

أراح عدم تواجد أنصار فريق الوصل ومقاطعتهم للمباريات أعصاب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للإمبراطور والذي ربما تنفس الصعداء لعدم تواجد جماهير النادي خلال مباراة الفجيرة والتي انتهت بالتعادل 3-3 بعد أن كان الوصل متقدماً بثلاثية بيضاء ليحدث الذئاب المفاجأة «بريمونتادا» مثيرة ويقتنصوا نقطة أشبه بالفوز من فك الفهود وربما ساهمت التبديلات الاضطرارية التي أجراها مدرب الوصل في قلب الفجيرة للطاولة في الحصة الثانية خلال المباراة التي لم يحضر فيها مع الفهود إلا قلة قليلة تحسب بأصابع اليد ولم يكن صوتها مسموعاً البتة حيث بدت المقاعد المخصصة لجماهير الوصل شبه خاوية واختفت أعلام الفريق التي كانت تميز مباريات الوصل في الحل والترحال فضلا عن غياب «التيفوهات» والعبارات التي يضعها أنصار الإمبراطور في الأماكن المخصصة لجمهور الفريق الضيف، ولا يختلف حال جمهور الوصل عن الفجيرة والذي ملأ المدرجات في المباراة السابقة أمام كلباء لكنه ربما لم يكن يعطي هذه المباراة أهمية على الرغم من الوضعية الحرجة التي يعانيها الذئاب في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة وبلغ عدد جمهور مباراة الفجيرة ضد الوصل 347 فقط.

المدافع الهداف

يعتبر لاعب الفجيرة هلال سعيد مدافعاً بدرجة هداف فقد سجل هلال والذي يلعب في خانة الليبرو 4 أهداف للفجيرة آخرها هدف التعادل أمام الفهود وكان هلال قد زار من قبل شباك اتحاد كلباء في مناسبتين وكذلك الوحدة في الدور الأول، ويبدو أن زميله في الخط الخلفي عبد الله النوبي يسير على طريقه بعد أن أحرز هدف فريقه الثاني في مباراة الوصل وكان الجزائري محمد بن يطو فتح عداد الأهداف بعد أن سجل الهدف الأول رافعاً رصيده إلى 10 أهداف في المسابقة حتى الجولة 21 مستعيداً حاسته التهديفية للمباراة الثانية على التوالي بعد صيام استمر لأكثر من خمسة أشهر.