الشارقة.. ملك في الملعب والمدرجات

المصدر: Ⅶ الشارقة - عماد الدين إبراهيم

مثلما يتصدر الشارقة ترتيب دوري الخليج العربي فإن جمهوره بات يتصدر المشهد بتواجده الكثيف في المدرجات مسانداً لفريقه وأكد جمهور الملك الشرقاوي متصدر الترتيب العام لدوري الخليج العربي حتى جولته الـ 21 انه «أوفى جمهور» وبات الورقة الرابحة للفريق في الوقت الذي تعاني فيه جميع فرق دوري الخليج العربي من عزوف جماهيري شكل ظاهرة مزعجة ،بينما نجد مقاعد استاد خالد بن محمد كاملة العدد في جميع المواجهات ولا توجد مقاعد شاغرة.

وكان جمهور الملك في المواجهة الماضية في الجولة 21 هو العلامة الفارقة في الجولة التي شكل فيها رقما ًصعباً بلغ 5083 مشجعاً وهو رقم بات أمنية صعبة المنال في الدوري حيث لم تتعد أرقام الحضور لبعض الفرق حاجز 500 متفرج في الوقت الذي تعود فيه معظم جماهير الشارقة حزينة لعدم وجود مقاعد شاغرة في استاد خالد بن محمد الذي لا تتعدى سعته 6000 متفرج.

الرقم واحد

وصف اللاعب رقم واحد في فريق الشارقة والصفقة الرابحة البرازيلي ايغور كورناندو جمهور الشارقة بأنه هو اللاعب رقم واحد ودون هذا الجمهور لا يمكن للاعب أن يقدم افضل ما عنده وهو سر تميز جميع اللاعبين، ويتم ترجمته إلى أهداف ونقاط حتى لو كان الفريق يمر بأوقات حرجة يكون إسعاد الجماهير حافزاً للاعبين كي يخرج الفريق بنتيجة ايجابية وهو حريص على ألا يعود «أوفى جمهور» حزيناً بعد المباراة، وهو ما حدث حتى الآن إذ لم يعرف الفريق الخسارة في الدوري منذ بداية الموسم.

وأكد كورناندو أن فرحة الجماهير عقب كل جولة يؤديها الفريق خاصة عندما تكون في ملعب استاد خالد بن محمد، هي الحافز الكبير لهم كلاعبين على مواصلة التدريبات بشهية مفتوحة وروح معنوية عالية وترجمة هذه الروح من خلال المباريات لافتاً إلى أن المواجهات المقبلة تتطلب مواصلة الدعم الجماهيري حتى تكتمل اللوحة التي استهلها الفريق في هذا الموسم المميز.

ووصف منديز جمهور الشارقة واللاعبين بالأسرة الواحدة ومصدر الهام ودعم حافز للعطاء خاصة بالنسبة للاعبين الأجانب في فريق الشارقة الذين جعلهم حب ودعم هذا الجمهور انهم مع أسرتهم الكبيرة .