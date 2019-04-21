الأندية ترفض طلب مارفيك بدء الموسم منتصف أغسطس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أبدت أندية المحترفين رفضها للموعد المقترح لانطلاق الموسم الكروي 2019-2020 في منتصف أغسطس المقبل بطلب من المدير الفني لمنتخبنا الوطني الهولندي بيرت فان مارفيك، والذي طلب بدء الموسم بخوض جولتين في مسابقة كأس الخليج العربي منتصف أغسطس، وذلك لمتابعة اللاعبين قبل اختيار قائمة المنتخب الذي يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وأكدت الأندية، صعوبة بدء الموسم في منتصف أغسطس نظراً لأجواء الطقس الحارة في ذلك التوقيت، مما يؤثر على اللاعبين فنياً وبدنياً، ليكون البديل المقترح بدء الموسم بكأس الخليج العربي نهاية أغسطس، على أن تنطلق مباريات دوري الخليج العربي في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، وتحديداً في 19 من نفس الشهر عقب العودة من تجمع المنتخب في 10 سبتمبر.

كما أبدت الأندية تحفظها على رغبة مدرب المنتخب استدعاء اللاعبين الدوليين لإقامة معسكر لـ «الأبيض» في النصف الثاني من شهر يوليو المقبل، وذلك لتزامنه مع معسكرات الأندية الخارجية استعداداً للموسم الجديد، إذ شهد استعراض الروزنامة نقاشاً مستفيضاً من ممثلي ومدربي الأندية مع اللجنة الفنية حول المواعيد المقترحة للروزنامة ومعسكر المنتخب الأولمبي نهاية العام الحالي استعداداً لبطولة أمم آسيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث ستخضع تلك المقترحات لمزيد من الدراسة بعد إبداء الأندية لملاحظاتها، ودراسة مقترحات الأندية مع مدرب المنتخب الوطني للخروج بروزنامة مناسبة ترضي جميع الأطراف.