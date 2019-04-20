الجزيرة يسترد وصافة الدوري

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، عدنان الغربي، ومحمد محسن

استرد فريق الجزيرة وصافة دوري الخليج العربي لكرة القدم، بوصوله إلى النقطة 41، بتعادله أمس مع دبا الفجيرة باستاد محمد بن زايد 2 - 2 في الجولة 21 للبطولة، وتساوى «فخر أبوظبي» مع شباب الأهلي في رصيد 41 نقطة، متفوقاً علية بفارق المواجهات المباشرة. وفي المقابل وصل دبا إلى النقطة 12، مستمراً في المركز الأخير.

ونجح النواخذة في فرض التعادل على الجزيرة في مباراة مثيرة، وأنهى الشوط الأول متقدماً بهدف البرازيلي دا سيلفا في الدقيقة 16، وفي الشوط الثاني وضح تراجع لياقة لاعبيه، واعتماد الفريق على الهجمات المرتدة، وتفوق الجزيرة في 3 دقائق مسجلاً هدفين عن طريق ناصر برازيت الذي أدرك التعادل في الدقيقة 65.

وزايد العامري في الدقيقة 68، ويعود دا سيلفا للتسجيل لدبا في الدقيقة 90 في مفاجأة للجميع.

وعمّق النصر جراح فريق الإمارات وتغلب عليه 3 - 1 باستاد آل مكتوم، وتقدم «العميد» إلى المركز التاسع بـ 26 نقطة، فيما تجمد رصيد «الصقور»عند النقطة 15 في المركز 12.

وحملت ثلاثية النصر توقيع التشيلي روني فرنانديز «ق61» من ضربة جزاء منحها الحكم سلطان محمد للنصر بعد اللجوء لتقنية الفيديو التي كشفت اعتداء حارس مرمى الإمارات علي صقر، على مهاجم العميد راشد عمر، وأحرز حبيب الفردان، ثنائية «ق66» و«ق76»، وقلل الإمارات الفارق بواسطة التونسي صابر خليفة «ق93»، ليحقق العميد ثالث فوز على التوالي تحت قيادة مدربه البرازيلي زاناردي. وتعادل فريقا عجمان واتحاد كلباء سلبياً باستاد راشد بن سعيد.