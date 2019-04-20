«الزعيم» يحلّق بلقب دوري الطائرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توج العين بلقب الدوري العام للكرة الطائرة رجال بعد فوزه على شباب الأهلي 3 - 0 في المواجهة الفاصلة التي جرت مساء أمس بصالة نادي الجزيرة أبوظبي، وجاء فوز العين في الأشواط الثلاثة 28- 26، و27 - 25، و25 - 20، وكان التتويج باللقب تأجل حسمه للمباراة الفاصلة بعد تعادل الفريقين ذهاباً وإياباً في مواجهتي تحديد البطل. وقام يوسف محمد الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة بتتويج العين بالميداليات الذهبية وكأس البطولة بحضور عدد من أعضاء الاتحاد والناديين، فيما تسلم شباب الأهلي الميداليات الفضية، وعقب مراسم التتويج احتفل «الزعيم»، مع الجماهير بالإنجاز .