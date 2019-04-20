كأس الخليج العربي يدشّن الموسم الجديد

المصدر: دبي - العوضي النمر

تستعرض لجنة دوري المحترفين مع الأندية، خلال ورشة العمل الفنية اليوم بفندق ياس روتانا، بجزيرة ياس في أبوظبي، إيجابيات وسلبيات الموسم الكروي الحالي، وأفكار ومقترحات الموسم الجديد ومبادرات التطوير، وأعد فريق المبادرات عدداً من الأفكار للموسم المقبل، يتم طرحها بالورشة ومنها مقترح أجندة الموسم المقبل، وتناقش الورشة تصورات لجنة دوري المحترفين بشأن انطلاقة الموسم الجديد.

حيث يوجد مقترح بأن تكون بداية الموسم من خلال جولات في كأس الخليج العربي، نظراً لوجود أيام «فيفا داي» في بداية شهر سبتمبر، وانطلاق تصفيات كأس العالم وآسيا، على أن ينطلق دوري الخليج العربي في النصف الثاني من سبتمبر، لظروف إقامة تصفيات المونديال وستتضح الصورة كاملة بعد إقامة قرعة التصفيات التي تقام في يوليو المقبل.

مسابقة 21

ويتم خلال ورشة العمل تقييم تجربة دوري تحت 21 سنة، والتي أعادت لجنة دوري المحترفين ترتيب أوراقها بداية الموسم الحالي، لإعادة الهيبة لها بما يحقق الأهداف الفنية بعد أن اعتبرتها الأندية في سنوات سابقة، مسابقة لتنفيذ العقوبات على اللاعبين، واستشفاء لاعبي الفريق الأول.

وحققت المسابقة نجاحاً فنياً كبيراً في الموسم الحالي، بعد أن تم منع مشاركة لاعبي الفريق الأول، والسماح بمشاركة مواليد 99 و2000 و4 لاعبين من مواليد 98، ولكن الأندية اعتبرت أن العدد قليل. وتطرح بعض الأندية مقترحات لتطوير المسابقة ومنها زيادة عدد المشاركين من مواليد 99 إلى 6 لاعبين بدلاً من 4، للتغلب على الظروف التي ستواجه لاعبي مواليد 2001.

تصورات

ويطرح فريق المبادرات عدة تصورات ومنها آلية تسجيل ومشاركة اللاعبين في مسابقة تحت 21 سنة، وتثبيت الفئة العمرية لمسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 سنة، وآلية مشاركة اللاعبين في كأس الخليج العربي ودوري تحت 21 عاماً، بجانب إيقاف اللاعب بعد الحصول على الإنذار الرابع، ومشاركة 3 لاعبين من الفريق الأول في دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.

واستحداث مسابقة جديدة لفئة تحت 21 عاماً. وتعرض كافة المقترحات التي يتم الاتفاق عليها بالورشة، على اللجنة الفنية باتحاد الكرة لدراستها بشكل دقيق ورفع التوصيات إلى اللجنة التنفيذية لإقرارها بشكل رسمي، ليتم تطبيقها في الموسم الجديد.

يحضر الورشة عبدالله الجنيبي رئيس لجنة المحترفين، ووليد الحوسني المدير التنفيذي وعبدالحميد المستكي رئيس اللجنة الفنية وعدد من مسؤولي الأندية ووسائل الإعلام.

فريق

يترأس فريق عمل المبادرات الفنية التطويرية عبدالحميد المستكي رئيس اللجنة الفنية ويضم كلاً من ناصر عبدالله الحكم الدولي السابق، وإسماعيل راشد عضو اللجنة الفنية، وعبدالسلام جمعة، عبدالمجيد النمر، سليم عبدالرحمن وعبدالله علي.