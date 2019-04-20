خورفكان يستعيد صدارة «الأولى» وحتا يقتنص الوصافة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تأجل حسم بطاقتي الصعود إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم «المحترفين»، إلى الجولة الأخيرة، ولم تكشف الجولة 17 أمس عن اسم الفريقين المتأهلين، في ظل الإثارة والمفاجآت بأهم 3 مباريات بالجولة، واستمر الصراع رباعياً بين خورفكان «35 نقطة»، وحتا والعروبة «34 نقطة»، والحمرية «32 نقطة».

شهدت الجولة فوز خورفكان بصعوبة على مصفوت 3 -2 بعد أن كان متأخراً عن منافسه مرتين، في مباراة مثيرة طوال دقائقها التسعين، واستعاد أبناء الخور الصدارة من جديد بالنقطة 35.

شهدت المباراة تقدم مصفوت بهدف في الدقيقة الأولى عبر حمد البلوشي، وأدرك عبد القادر قمبر التعادل للخور «ق 54»، ونجح أكبر أكبر في إعادة مصفوت للمقدمة من جديد مسجلاً هدف فريقه الثاني «ق 63»، ونجح البرازيلي رودريغو في تعديل النتيجة 2 - 2، في الدقيقة 69، ويسجل قمبر هدف فوز خورفكان «ق 79».

فوز كبير

وقفز حتا إلى الوصافة بفوزه الكبير على مسافي 4 - 0، ووصل إلى النقطة 34، سجل رباعية حتا جيلمار ويوسف شاة وماهر جاسم وراشد سالم في الدقائق 5 و37 و51 و82.

وتنازل العروبة عن الصدارة متراجعاً للمركز الثالث بعد التعادل مع الحمرية 1-1، ووصل العروبة بنقاطه إلى 34 متخلفاً عن حتا بفارق الأهداف، فيما وصل الحمرية بنقاطه إلى 32 في المركز الرابع.

وتقدم العروبة بهدف في الدقيقة التاسعة عبر ركلة جزاء سجلها أديلسون بيريرا، وفي الشوط الثاني أدرك الحمرية التعادل عبر توماس «ق 79».

من ناحية أخرى فاز دبا الحصن على العربي 3-1، والذيد على التعاون 3-1، وتعد المباراتان تحصيل حاصل للفرق الأربعة التي خرجت من سباق المراكز الاولى .