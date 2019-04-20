المريخ يشيد بمهاجمه هداف العرب

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

هنأ نادي المريخ، مهاجمه محمد عبد الرحمن، بمناسبة نيله جائزة هداف بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك على هامش ختام البطولة التي فاز بلقبها فريق النجم الساحلي التونسي، بالفوز على الهلال السعودي 2 ـ 1.

وأحرز محمد عبد الرحمن 7 أهداف خلال مسيرة فريقه التي وصلت حتى الدور قبل النهائي.

وقال نائب رئيس المريخ محمد جعفر قريش، في تصريحات: نحن في غاية السعادة بذلك العرس الكروي الكبير، ونهنئ النجم الساحلي على الفوز، ونتمنى حظاً أوفر للهلال الذي قدم مباراة كبيرة، ويكفينا فخراً، أن يكون مهاجم المريخ، هو هداف البطولة».