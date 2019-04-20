ردود أفعال متباينة في تونس والسعودية

تباينت ردود الأفعال عقب تتويج النجم الساحلي التونسي بلقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال، إثر فوزه على الهلال السعودي بهدفين لهدف، أول من أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد.

وبينما اجتاحت الهلاليون موجة من الغضب على مجلس الإدارة بقيادة الأمير محمد بن فيصل والجهاز الفني بقيادة الكرواتي زوران ماميتش وطالبوا بمحاسبة المقصرين، خرجت جماهير النجم الساحلي التونسي في مسيرات فرح كبيرة وتبادلت التهاني مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومجلس الإدارة برئاسة الدكتور رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي التونسي.

وعلى الطرف الآخر هنأ رضا شرف الدين، رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، جماهير الفريق خاصة والشارع الرياضي التونسي عامة بحصول الفريق على لقب بطولة كأس زايد للأندية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه المستحق على الهلال السعودي أول من أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين، وعبر شرف الدين عن سعادته العميقة وفخره الكبير بالظهور الساطع للنجم في سماء بطولة العرب، مؤكدا أن الفريق استحق التتويج بعد العمل الكبير الذي قدمه في مختلف مراحل البطولة.

إشادة

وأشاد رئيس نادي النجم التونسي، بالوقفة الصلبة من الجماهير التونسية التي حضرت لمؤازرة الفريق على مدرجات ملعب المباراة، وقال إن هذه الجماهير الوفية تستحق أن تسعد باللقب فقد كان لها دورها المؤثر في تعزيز دوافع اللاعبين من خلال تشجيعها القوي والحماسي منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

نجاح

وجدد شرف الدين إشادته الكبيرة ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، مؤكداً أنها حققت نجاحاً لافتاً من حيث التنظيم والمستوى الفني منذ انطلاقتها وحتى المباراة النهائية، وثمن الجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد العربي لكرة القدم، ولجانه المساعدة في تنظيم هذا العرس العربي الكبير.

وقال: يكفى أن البطولة تحمل اسماً عزيزاً على قلوب كل العرب وهو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتحقق النجاح قبل أن تبدأ، لافتاً إلى أن المغفور له بإذن الله كان قائداً عربياً فذاً وكريماً وشهماً وداعماً لكل الدول العربية، ولذلك يكن له الجميع حباً عميقاً في القلوب.

وكان رئيس نادي النجم الساحلي التونسي حظي باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام بعد خروجه إلى المنطقة المختلطة باستاد هزاع بن زايد عقب انتهاء مراسم تتويج فريقه باللقب، كما حاصرته الجماهير التونسية وتدافعت لالتقاط الصور التذكارية معه.