العواني يهنئ النجم الساحلي

هنأ الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني فريق النجم الساحلي التونسي بتتويجه بطلاً لكأس زايد للأندية الأبطال، مثنياً على الأداء القوي للفريقين في المباراة النهائية، ومشيداً بأجواء البطولة، والحضور الجماهيري الكثيف.

وقال: سعداء باستضافة مثل هذه المحافل العربية الكبيرة على أرض الإمارات وإخراجها بالشكل الذي يتناسب مع اسم البطولة وحجمها، ونرحب دائماً بالأشقاء ونتمنى التوفيق للاتحاد العربي في النسخ المقبلة. وأوضح العواني أن حمل البطولة اسم الشيخ زايد منحها مكانة مضاعفة، كونها تحمل اسماً غالياً على الجميع، مشيراً إلى أن مستواها الفني جاء قوياً منذ البداية وأنها أصبحت هدفاً كبيراً لكل الأندية المشاركة.