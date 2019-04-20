غوميز: الهلال لا يتأثر بخسارة لقب

صرح الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال السعودي أن فريقه كان الأفضل لكن الحظ لم يسعفه في تحقيق الفوز وقال: لم ندخل بالشكل المطلوب في الشوط الأول ولكننا بذلنا جهوداً كبيرة ونجحنا في العودة بقوة في الشوط الثاني، أدركنا التعادل وكنا قريبين من تحقيق الفوز لكن الحظ لم يسعفنا، كرة القدم تلعب على جزئيات صغيرة.

وقلل غوميز من تأثير الخسارة على مستقبل فريقه في مسابقتي الكأس والدوري المحليين، وقال: الهلال فريق كبير لا يتأثر بخسارة لقب، الغيابات وحالة الإرهاق ربما حرمته من التتويج، كنا نتطلع إلى نتيجة أفضل وسنعود إلى الرياض للاستعداد للاستحقاقات المهمة التي تنتظرنا، نحن فريق يطمح دائماً إلى الألقاب وسنظل كذلك.