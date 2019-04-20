4 مباريات في الجولة الأخيرة لدوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تقام اليوم 4 مباريات بالجولة 18 لدوري رجال اليد «الأخيرة» ويستقبل شباب الأهلي المتصدر «43 نقطة»، فريق بني ياس «التاسع برصيد 18 نقطة»، ويخوض شباب الأهلي مباراته وقلبه وفكره في موقعة الشارقة «الوصيف بفارق الأهداف» والوصل «الثالث برصيد 36 نقطة» وفي انتظار أن يهديه «الإمبراطور» اللقب بالفوز على الشارقة، فيما يأمل «الملك» في الفوز للوصول إلى المباراة الفاصلة، والتي تحدد موعدها 23 الجاري.

ويلعب الجزيرة «السادس برصيد 28 نقطة» مع ضيفه العين «الخامس برصيد 30 نقطة»، ويلتقي الظفرة «السابع برصيد 19 نقطة»، مع جاره الوحدة «الثامن بالرصيد نفسه».