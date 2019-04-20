الهاشمي ينال الحزام الأسود في الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

حصل عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو على الحزام الأسود أمس، من جانب مدربه أوسكار، ولم يعلن الاتحاد عن الخبر رسمياً، حيث يحرص الهاشمي على العمل في هدوء ودون ضجة إعلامية.

ومن المعروف أن الهاشمي يمارس لعبة الجوجيتسو منذ سنوات دون الظهور في الأضواء، وهو قريب دائماً من اللاعبين، ينصت إليهم ويرحب بأفكارهم، حتى أصبح اتحاد الجوجيتسو من أوائل الاتحادات المتميزة ليس فقط محلياً، بل دولياً.

ويعد عبد المنعم الهاشمي قدوة للجميع بحصوله على الحزام الأسود، سيد الأحزمة، عن جدارة واستحقاق بعد صبر سنوات من التدريبات مع اللاعبين.