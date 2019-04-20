الرئيس التونسي يهنئ النجم الساحلي

المصدر: تونس - صالح قادري

هنأ رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي في اتصال هاتفي أول من أمس رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين بمناسبة تتويج فريقه بكأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على فريق الهلال السعودي في المباراة النهائية بمدينة العين الإماراتية وقدم رئيس الدولة بالمناسبة تهانيه لكل لاعبي النجم الساحلي وجهازيه الفني والإداري وجماهيره العريضة على تتويجهم العربي معرباً عن بالغ تقديره لما يبذلونه من مجهودات لإعلاء راية تونس في المحافل الرياضية العربية والدولية حاثاً إياهم على مواصلة التألق لتظل الرياضة التونسية متألقة على الدوام.

وانطلقت أجواء الفرحة عقب المباراة بجوهرة الساحل مدينة سوسة وكامل أرجاء الساحل حيث تحولت الشوارع والطرقات إلى طوفان من الجماهير والسيارات لتمتزج الأهازيج والهتافات التي تغنت بهذا الإنجاز الرائع وقد بدأت هذه الاحتفالات في المنازل والمقاهي والأماكن العامة وقد توقفت كلياً الحركة في مدينة سوسة في ليلة تاريخية. وقد عاشت مختلف المدن والقرى في جهة الساحل التونسي هذه الاحتفالات التي تواصلت حتى الصباح واعتبر الملاحظون أن فرحة جماهير النجم الساحلي هذه المرة أقوى بكثير من سابقاتها لأن اللقب الذي فاز به النجم الساحلي هو الأغلى.