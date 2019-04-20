عيسى بن راشد: الكرة التونسية تثبت تفوّقها عربياً

أكد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية، أن المباراة جاءت مميزة تعكس المستويات الجيدة التي قدمتها الأندية العربية في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، مشيراً إلى أن أحقية الفريق التونسي بالتتويج باللقب نظراً للأداء القوي للاعبيه وخبرتهم الواسعة في المسابقات الخارجية.

مشيراً إلى أن الكرة التونسية أكدت مرة أخرى تفوقها العربي بعدما توج الترجي بطلاً للنسخة الماضية، وأن وصول فريقين من السعودية وتونس إلى النهائي يعكس أفضلية الدوريين في المنطقة العربية. وقال: أستغرب ارتكاب الهلال أخطاء دفاعية بدائية، وكيف يتركون مهاجمي النجم الساحلي دون مراقبة، وبشكل عام المباراة جاءت متكافئة وقوية والهدف منها ليس التتويج بالكأس بقدر ما هو التقاء الشباب العربي وتعزيز التعاون بين الاتحادات والأندية لتطوير الكرة في المنطقة العربية.

وأوضح الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة أن الكرة العربية مازالت تلتمس طريق النجاح، وقال: رغم التغيرات التي تشهدها الكرة في الوطن العربي إلا أننا نلاحظ غياب النجوم مقارنة بالسابق، يقولون إنها لعبة جماعية لا تعتمد على لاعب بعينه ولكن أشعر أن شغف الجماهير تراجع عما كان عليه في السابق، لا أعلم لماذا؟