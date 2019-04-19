النصر يعمّق جراح الصقور بثلاثية

المصدر: دبي-عدنان الغربي - تصوير : سالم خميس

عمّق النصر جراح فريق الإمارات بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم لحساب الجولة 21 لدوري الخليج العربي، و تقدم العميد إلى المركز التاسع بـ 26 نقطة، فيما تجمد رصيد الصقور عند النقطة 15 في المركز 12.



وحملت ثلاثية النصر توقيع التشيلي روني فرنانديز (ق61) من ضربة جزاء منحها الحكم سلطان محمد للنصر بعد اللجوء لتقنية الفيديو التي كشفت اعتداء حارس مرمى الإمارات علي صقر على مهاجم العميد راشد عمر و ثنائية حبيب الفردان (ق66) و(ق76)، وقلل الإمارات الفارق بواسطة التونسي صابر خليفة (ق93)، ليحقق العميد ثالث فوز على التوالي تحت قيادة مدربه البرازيلي كايو زاناردي.



وجاء الشوط الأول بطيئا وقليل الفرص، أبرزها من جانب النصر عن طريق روني فرنانديز التي حولها دفاع الإمارات إلى الركنية (ق26) وتسديدة مسعود سليمان القريبة من المرمى (ق30)، فيما غابت الفرص الواضحة من جانب الصقور باستثناء تسديدة أحمد مال الله (ق43).



ونجح النصر في ترجمة أسبقيته في الشوط الثاني وحسم النتيجة لصالحه بفضل تنويع طريقة لعبه ودخول الفردان الذي ساهم في تعزيز القدرات الهجومية للفريق.