هيرتوغ: المشكلة ليست في فارس جمعة بل في الإيقاع البطيء

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال الهولندي داميان هيرتوغ مدرب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة إن النتيجة بالنسبة له محبطة، وليس سعيداً بالأداء الذي قدمه لاعبوه، وذلك بعد تعادل فريقه مع دبا 2/2 اليوم على ستاد محمد بن زايد في الجولة 21 للدوري، ورفع الجزيرة رصيده إلى 41 نقطة، في المركز الثاني متساوياً مع شباب الأهلي في النقاط، وتقدم عليه بفارق المواجهات المباشرة، على الوجه الآخر رفع دبا رصيده إلى 12 نقطة، لكنه مازال في المركز الأخير للدوري.

وعن اشراكه لفارس جمعة كمهاجم صريح بالرغم انه يشغل قلب الدفاع قال المشكلة ليست في أداء فارس الشخصي، بل في إيقاع الفريق البطيء" .

يذكر أن المدرب اشرك فارس مهاجماً، وفي الدقيقة 63 اجرى تبديلاً واشرك المهاجم الشاب زايد العامري، بديلاً عن مسلم فايز، وارجع فارس إلى مركزه الأصلي كقلب دفاع.

على الوجه الأخر ظهرت ملامح الرضا على مدرب دبا محمد الخديم عقب تعادل فريقه مع الجزيرة 2/2 وقال اشكر اللاعبين على المجهود والأداء العالي، لقد حققنا نتيجة إيجابية أمام وصيف الدوري وعلى ملعبه، وهي خطوة إيجابية في ظل وضعية الفريق الصعبة في المركز الأخير للدوري.