تعادل عادل بين عجمان واتحاد كلباء

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

تعادل فريقا عجمان واتحاد كلباء بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي، بعد مستوى متكافئ بين الفريقين كثر فيه التحضير في وسط الملعب والحذر مما انعكس على الجانب الهجومي حيث ندرت الهجمات للفريقين طوال شوطي المباراة وغابت الاثارة تماماً برغم محاولات مدربي الفريقين في الشوط الثاني في اجراء تبديلات تغير من النتيجة السلبية التي كانت عادلة قياسا بما قدمه الفريقان.

وتقدم عجمان خطوة للأمام رافعا رصيده للنقطة 28 في المركز السابع واتحاد كلباء للنقطة 22 في المركز الـ 11، ولم يتغير مركزي الفريقين في الجدول