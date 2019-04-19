جولة الحسم في دوري الهواة اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تقام مباريات الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم في توقيت واحد «الخامسة و 55 دقيقة» اليوم، باعتبارها جولة الحسم، تحدد ملامح الفرق المتأهلة إلى دوري الخليج العربي، واقتربت 4 فرق من تحقيق حلم الصعود وهي العروبة المتصدر برصيد 33 نقطة،وخورفكان «الوصيف» برصيد 32 نقطة،والحمرية الثالث برصيد 31 نقطة وحتا الرابع بالرصيد نفسه.

وتقام اليوم 5 مباريات ،يلعب العروبة مع الحمرية وخورفكان مع مصفوت ،وحتا مع مسافي، وفي مواجهات تحسين المراكز يستقبل العربي ضيفه دبا الحصن ،ويلعب التعاون مع الذيد.

ويضمن العروبة صعوده حال فوزه على الحمرية والوصول إلى النقطة 36 مع تعثر حتا بالتعادل أوالخسارة، حيث إن أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصله حتا في حال فوزه في مواجهته الأخيرة أمام الحمرية هو 35 نقطة «في حال تعادله ومسافي اليوم»، أو 34 نقطة «في حال خسارته أمام مسافي»، كما أن فوز العروبة وخورفكان يبعد الحمرية عن السباق.

ويسعى خورفكان للفوز على مصفوت، والوصول إلى النقطة 35 في انتظار حسابات أخرى، ولكن الفريق يتأهل بوصوله للنقطة 35، وبشرط فوزالعروبة ،وخسارة حتا.

ويحتفظ حتا بحظوظه بفوزه على مسافي ووصوله إلى النقطة 34 والتي تؤجل الحسم للجولة المقبلة، كما أن تعادله يصل به إلى النقطة 32 والتي تضعه ضمن احتمالات التأهل في الجولة الأخيرة وبشرط تعثر خورفكان والعروبة اليوم، كما ان حظوظ الحمرية تبدأ بالفوز على العروبة .