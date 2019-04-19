عجمان وكلباء.. تحسين المراكز

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم - كلباء ـ علي الظاهري

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في السادسة إلا خمس دقائق من مساء اليوم المواجهة المتكافئة بين عجمان وضيفه اتحاد كلباء ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي، وهي مواجهة تتباين فيها أهداف الفريقين من واقع موقفهما في الترتيب، فصاحب الأرض أمن موقفه تماماً ويفكر جدياً في تحسين مركزه والتقدم لما بعد منتصف الجدول بعد وصوله للنقطة 27 بفوزه الكبير في الجولة الماضية خارج ملعبه على العين «4-0».

فيما يتطلع الاتحاد لتأمين البقاء والابتعاد عن الحسابات المعقدة مبكراً وتصحيح أوضاعه بعد خسارة الجولة الماضية في ملعبه أمام الجزيرة «2-4» ويدخل للمباراة وفي رصيده 21 نقطة، واستعد عجمان للمباراة بمعنويات عالية بعد فترة راحة قصيرة أعقبت مباراته مع العين.

فخر

وعبر المدير الفني أيمن الرمادي عن فخره بالحصيلة التي وصل لها فريقه حتى الآن، موضحاً أن مباراة اليوم لا تقاس بنتائج المباريات السابقة، مشيراً إلى أن الاتحاد قدم مستوى مميزاً برغم خسارته في الجولة الماضية وهو يملك قدرات جيدة، مؤكداً تركيزه على الفوز لتحقيق خطوة عملاقة في الجدول لا سيما والفوز يصل بالفريق للنقطة 30.

وقال الرمادي إن صفوف الفريق مكتملة ولا توجد غيابات بعد استيفاء حسن زهران للإيقاف، وأشاد الرمادي بلاعبي الفريق الكبار وحسن تعاملهم والتزامهم برغم أن البعض منهم كان خارج التشكيل في المباريات السابقة.

عودة

من جانبه، يتطلع اتحاد كلباء، إلى العودة لسكة الانتصارات وتحقيق أول فوز في الدور الثاني على حساب عجمان بعد فشله في تجاوز جميع منافسيه في الجولات الـ7 الماضية واكتفى بالتعادل في 3 مباريات، مما جعله يتراجع إلى المركز 11 برصيد 21 نقطة. ويخسر الفريق جهود ثلاثة عناصر أساسية بسبب الإيقاف، وهم اللاعب منصور البلوشي والحارس محمد البيرق واللاعب ماجد راشد.

وشدد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء على أهمية نسيان كل ما حصل في المباراة الماضية أمام الجزيرة والتي انتهت لصالح الأخير 4 ـ 2، وقال: فقدنا ثلاث نقاط كانت في متناول اليد في الجولة الماضية ونسعى إلى التعويض أمام عجمان.

وأضاف: بدأنا سريعاً التحضير لمواجهة عجمان الذي يخوض المباراة بمعنويات عالية المنتشي بعد تحقيق نتيجة إيجابية حققها خلال الجولة الماضية على حساب العين.

وتابع: جاهزون لمباراة اليوم وحرصنا على إعداد الفريق بشكل جيد للقاء، حيث تعتبر المباراة مهمة جداً لنا، ولابد من تقليل الأخطاء والتركيز خلال مجريات المباراة.

وعن غياب 3 لاعبين أساسيين، قال إن الفريق لا يعتمد على لاعب واحد ويعتبر منظومة واحدة متكاملة، نافياً أن يكون الفريق في موقف حرج، إذ يمتلك القدرة على تخطي هذه المرحلة.