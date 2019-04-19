الجزيرة ودبا.. حسابات الوصافة والقاع

المصدر: أبوظبي- محمد محسن - الفجيرة - محمد فضل

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة نظيره الفجيرة في السادسة عصر اليوم على استاد محمد بن زايد في الجولة 21 للدوري، والمباراة بمثابة تنافس القمة والقاع، حيث يحتل الجزيرة المركز الثالث 40 نقطة، ودبا في المركز الأخير 11 نقطة.

حسابات المكسب والخسارة بين الفريقين عكسية، حيث يطمح الجزيرة في الفوز ورفع رصيده إلى 43، لكي يأتي وصيفاً متخطياً شباب الأهلي 41 نقطة، وخلف الشارقة الذي يتصدر القائمة 51 نقطة، في الوقت الذي يسعى فيه دبا إلى تحقيق نتيجة إيجابية لكي يهرب من شبح الهبوط، ولذلك يتوقع أن تشهد المباراة سيناريوهات متعددة.

وقد أنهى الجزيرة استعداداته للمواجهة عقب الفوز على اتحاد كلباء 4/2 في الجولة الماضية، لقد عاد الفريق بالنقاط الثلاث، لكنه خسر خدمات علي مبخوت هداف الدوري وإيقافه 3 مباريات، وتغريمه 50 ألفاً على إثر مشادة مع حارس اتحاد كلباء، محمد البيرق في الجولة الماضية للدوري، وقد وقعت العقوبة على اللاعبين.

مهمة

من جهته، شدد الهولندي داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة على أن مواجهة دبا صعبة ومعقدة، نظراً لوضعية الخصم المتأخرة في قائمة ترتيب الدوري، والذي يتوقع له أن يقاتل طيلة الـ 90 دقيقة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، في الوقت نفسه لدينا ثقة في لاعبينا، وقادرين على صنع الفارق. وأوضح هيرتوغ بأن فريقه يعاني من غياب أحمد ربيع، خلفان مبارك، ومحمد جمال.

وعادل أبو بكر للإصابة، وعلي مبخوت للإيقاف، ومشيراً إلى أنه تحدث مع مبخوت، في هذا الأمر لكن نحن في نهاية الأمر بشر ونخطئ، ولا شك أن مبخوت هداف الفريق يصعب تعويضه، لكن سيبذل الجهاز الفني قصارى جهده في توفير بديل لمبخوت، بالإضافة إلى زملائه الغائبين.

وتابع: الجميع يبذل جهده في النادي من أجل وضع الفريق في مركز متقدم وحجز مقعد آسيوي، ومواجهة دبا تعتبر مهمة للغاية، لأن الفوز سيمنح الفريق الترتيب الثاني، والذي كان مسيطراً عليه لجولات عديدة من الدوري، وفي الوقت الذي سنبدي فيه كامل الاحترام إلى الخصم.

مفاجأة

من جانبه، يسعى فريق دبا الفجيرة إلى تحقيق المفاجأة بملعب محمد بن زايد، اليوم، حيث يخوض المواجهة بصفوف شبه مكتملة باستثناء المحترف المغربي إدريس فتوحي، والذي ستحدد الفحوص الطبية مدى مشاركته من عدمها، وسيعتمد الخديم على الوجوه التي خاضت مباراة الفجيرة الماضية.

والتي انتهت بفوز دبا بنتيجة 2-1 وهو الانتصار الذي أحيا آمال النواخذة من جديد بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة، لكنه لا يزال في المركز الأخير، ويتعين على اللاعبين مواصلة الحصول على أكبر عدد من النقاط خلال المباريات الست المتبقية من عمر المسابقة، وذلك من أجل أن يؤكد الفريق بقاءه للموسم الخامس على التوالي.

تركيز

بدوره أكد المدرب محمد الخديم، أن الفريق طوى صفحة الفوز على الفجيرة في الديربي، مشيراً إلى أن مباراة الجزيرة مهمة جداً للفريق خاصة في ظل غياب اللاعب علي مبخوت، وأشار الخديم إلى أنه ينتظر أن يقدم اللاعبون أداءً جيداً اليوم يكون امتداداً للعرض الذي قدموه قبل أسبوع خلال الديربي، مبيناً أنه عمد خلال التمارين والتدريبات على ضرورة استغلال الفرص واللعب على المرتدات.

والتي دائماً ما تحدث ربكة للخصوم، ويمكن لفريقنا أن يحقق النتيجة الإيجابية بشرط التركيز وتفادي ارتكاب الأخطاء إلى أقل ما يمكن، وبالاجتهاد والعمل الجاد سوف نسجل ونحقق هدفنا، ولكن علينا في ذات الوقت احترام الخصم.