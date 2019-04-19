النصر والإمارات.. البحث عن الأمان

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يستضيف النصر نظيره الإمارات الساعة 20:30 من مساء اليوم على استاد آل مكتوم لحساب الجولة 21 لدوري الخليج العربي في لقاء ساخن، يبحث من خلاله الفريقان الوصول إلى منطقة أكثر أماناً في جدول الترتيب والهروب من صراع الهبوط الذي بدأ يشتد في الجولات الأخيرة.

ويحتل النصر المركز 10 بـ23 نقطة مقابل 15 نقطة للإمارات في المركز 12، وهو ما يجعل المباراة من فئة 6 نقاط لكل منهما، حيث سيبتعد العميد عن صراع الهبوط بشكل شبه نهائي في حال الفوز، لأنه سيوسع الفارق بينه وبين المركز قبل الأخير إلى 11 نقطة قبل 5 جولات من نهاية الدوري، بينما ستدخله الخسارة في دوامة الصراع من جديد.

كما يسعى النصر لتأكيد صحوته بعد تحقيق انتصارين متتاليين على حساب الوصل والوحدة في الجولتين الأخيرتين تحت قيادة مدربه البرازيلي كايو زاناردي، الذي يخوض مباراته الثانية على التوالي في غياب مهاجم الفريق الإسباني ألفارو نيغريدو بسبب الإصابة، إضافة إلى استمرار غياب ثنائي خط الدفاع خليفة مبارك ومحمد عايض وتحوم الشكوك حول مشاركة عامر مبارك.

ومن المتوقع أن يدفع كايو زاناردي بالعناصر نفسها التي شاركت أمام الوحدة مع منح فرص أكثر للثنائي راشد عمر ومحمد العكبري.

وأكد كايو أهمية تحقيق الفوز لمواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق هدف الفريق باحتلال أفضل مركز ممكن قبل نهاية الدوري، مشدداً في الوقت نفسه على صعوبة مواجهة الإمارات الطامع في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب النصر لإنعاش آماله في البقاء مع الكبار.

غياب

لفت التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، إلى أنه لا مجال أمام فريقه للتفريط بأي نقطة، واصفاً مباراة اليوم مع مضيفه النصر، بالمصيرية والصعبة والقوية.

مشيراً إلى أن فريق الإمارات يفتقد في مباراة اليوم إلى خدمات 6 لاعبين، هم سبيل غازي حسب اتفاق إعارته من فريقه السابق النصر، وعبدالله موسى لنيله البطاقة الحمراء في مباراة بني ياس في الجولة 19 من البطولة، وفهد خلفان للإنذار الأصفر الثالث، وأحمد الشاجي وخالد شماريخ وخالد عنبر للإصابة.

لقاء مصيري

وشدد القادري على أن مباراة اليوم تندرج ضمن سلسلة اللقاءات المصيرية التي يتوجب على فريق الإمارات أن يخوضها بقوة وإصرار وتحد كبير وتركيز عال من أجل خطف أكبر عدد ممكن من النقاط لتحسين مركزه الـ 12 برصيد 15 نقطة في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، وتجنب الدخول في حسابات الهبوط مع فرق أخرى لديها نفس الهدف والغاية.